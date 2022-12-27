В Омском аэропорту на 12 часов задерживается рейс в Наманган

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омском аэропорту почти на 12 часов задерживается вылет рейса авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Омск-Наманган. Он должен был вылететь еще в понедельник, 26 декабря, в 23:30.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, вылет данного рейса перенесен до 11:00 27 декабря в связи с тем, что самолет, который должен его выполнить, не прилетел в Омск из-за тумана в аэропорту Наманган.

Напомним, 22 декабря в Омском аэропорту на 15 часов был задержан рейс Омск-Утапао авиакомпании Azur Air. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна.

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