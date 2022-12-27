На утренники в омских детсадах родителей пустят только в масках и перчатках

Фотографов и других посторонних людей на праздники не пустят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте образования рассказали о правилах проведения утренников в омских детсадах.

В ведомстве рекомендуют проводить мероприятия отдельно для каждой группы (класса). Присутствовать на них посторонние не смогут. Таким образом, пригласить фотографа на предновогодний празднество не получится.

Родители маленьких омичей смогут посетить утренник, но при условии соблюдения ряда правил. Им придется обработать руки антисептиком и надеть маску и перчатки. На входе в образовательной учреждения будут измерять температуру. Необходимо будет соблюдать и дистанцию в 1,5 метра.

После завершения мероприятий в помещениях должны быть проведены уборка и дезинфекция.

Напомним, на фоне растущей заболеваемости ОРВИ и гриппом в Омской области на карантин были полностью закрыты 15 детских садов. Еще в 112 дошкольных учреждениях воспитательный процесс был приостановлен в 242 отдельных группах.

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