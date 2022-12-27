Количество пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа в омских больницах выросло в 2,5 раза

Фото: Ксения Высотина

В Омской области растущая заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличила нагрузку на систему здравоохранения.

Как сообщает ГТРК «Иртыш» со ссылкой на медперсонал одной из городских поликлиник, количество пациентов существенно выросло: очереди образуются не только на прием к врачу, но и в регистратуру. Терапевтам приходится работать в две смены.

Выросла нагрузка и на скорую помощь. Число вызов увеличилось в 2,5 раза. За сутки поступает почти 3 тысячи обращений.

Заболеваемость продолжает расти. На данный момент эпидемиологический порог уже превышен на 80%.

Напомним, в Омской области на карантин по ОРВИ и гриппу были полностью закрыты 29 школ и 15 детсадов. Учебный и воспитательный процесс был приостановлен в почти двух тысячах школьных классов и 240 группах в садиках.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru