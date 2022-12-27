Количество пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа в омских больницах выросло в 2,5 раза

Фото: Ксения Высотина
В Омской области растущая заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличила нагрузку на систему здравоохранения.
Как сообщает ГТРК «Иртыш» со ссылкой на медперсонал одной из городских поликлиник, количество пациентов существенно выросло: очереди образуются не только на прием к врачу, но и в регистратуру. Терапевтам приходится работать в две смены.
Выросла нагрузка и на скорую помощь. Число вызов увеличилось в 2,5 раза. За сутки поступает почти 3 тысячи обращений.
Заболеваемость продолжает расти. На данный момент эпидемиологический порог уже превышен на 80%.
Напомним, в Омской области на карантин по ОРВИ и гриппу были полностью закрыты 29 школ и 15 детсадов. Учебный и воспитательный процесс был приостановлен в почти двух тысячах школьных классов и 240 группах в садиках.
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