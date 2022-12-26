В Омске ввели в эксплуатацию 10-этажный дом на проспекте Карла Маркса

Фото: соцсети застройщика.
В Омске ввели в эксплуатацию первый этап 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Ленинском округе. Он является частью нового ЖК «Граф».
Соответствующее разрешение от департамента архитектуры и градостроительства получил застройщик ООО «АВАНТ».
Общая площадь жилых помещений 1-го этапа этапа жилого дома №40 по проспекту Карла Маркса составляет более 6,1 тысячи квадратных метров.
В здании 10 этажей, в том числе один подземный. Всего в доме 64 квартиры - 49 однокомнатных, 14 двухкомнатных, 1 трёхкомнатная. Их площадь от 50 до 163 квадратным метров.
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