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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:41

Авиарейсы из Омска на Гоа отменили

Изначально планировалось, что омичи смогут отправиться в одно из популярных туристических направлений до 25 марта 2023 года
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Видимо, среди омичей не нашлось желающих отправиться на берега одного из индийских штатов

Видимо, среди омичей не нашлось желающих отправиться на берега одного из индийских штатов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 26 декабря, Омский аэропорт обновил сезонное расписание. Из него пропал рейс из Омска в индийский штат Гоа, перевозки по которому осуществляла авиакомпания Azur Air.

Причина отмены рейсов по данному маршруту неизвестна. Среди вероятных - низкий спрос среди омичей.

Напомним, авиарейсы из Омска в солнечный индийский штат Гоа Azur Air начал выполнял с 15 ноября. Планировалось, что жители региона перевозчик будет их осуществлять до 25 марта 2023 года.

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