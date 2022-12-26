Авиарейсы из Омска на Гоа отменили

Видимо, среди омичей не нашлось желающих отправиться на берега одного из индийских штатов Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 26 декабря, Омский аэропорт обновил сезонное расписание. Из него пропал рейс из Омска в индийский штат Гоа, перевозки по которому осуществляла авиакомпания Azur Air.

Причина отмены рейсов по данному маршруту неизвестна. Среди вероятных - низкий спрос среди омичей.

Напомним, авиарейсы из Омска в солнечный индийский штат Гоа Azur Air начал выполнял с 15 ноября. Планировалось, что жители региона перевозчик будет их осуществлять до 25 марта 2023 года.

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