Центр Омска перекроют 6 и 7 января из-за Рождественского полумарафона

Омичей просят с понимание отнестись к временным неудобствам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за Рождественского полумарафона 6 и 7 января будет перекрыто движение транспорта в центре Омска. Об этом предупреждают в городской администрации.

Проезд для автомобилей и общественного транспорта будет закрыт с 15.00 6 января до 18.00 7 января. Ограничения будут введены на следующих участках:

- по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;

- Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

- по улице Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;

- по улице Тарской на участке от улицы Красина до улицы Ленина,

- на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост;

- по улице Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;

- по улице Партизанской на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;

- по улице Спартаковской, улице Т.К. Щербанева на участке от улицы Бударина;

- по улице Думской на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

- по улице Ивана Алексеева на участке от улицы Красина до набережной Тухачевского.

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