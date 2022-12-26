Стоимость посещения детских садов Омска выросла на 25%

Цена посещений изменится с 1 января 2023 года.
Фото: Дарья ИВАНОВА
На 25% выросла стоимость посещения детских садов Омска. Об этом сообщают в департаменте образования.
Такие изменения связаны с подорожанием продуктов. С 1 января 2023 года родителям придется платить 115,67–179,82 рубля в день.
Чиновники подчеркивают, что все льготы продолжат действовать, а многодетные родители смогут рассчитывать на скидку в 30 %.
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