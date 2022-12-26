В Омске начали демонтаж платной горки в Амурском поселке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурском поселке начали демонтаж платной горки. Об этом сообщает 12 канал.

Напомним, история прогремела накануне. Пользователи соцсетей возмутились тем, что в микрорайоне появилась горка. Один прокат стоил 100 рублей, еще и стоимость аренды «плюшки».

Вопросом заинтересовалась городская администрация. Делом занималась полиция.

- Специалисты окружной администрации направили информацию в отдел полиции 11, сотрудники которого выехали на территорию для проведения проверки, по состоянию на 19.00 часов 24 декабря доступ на горку был ограничен, - уточнили в мэрии.

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