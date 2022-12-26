В правительстве Омской области украсили «Елку желаний»

Накануне в фойе здания правительства Омской области волонтеры всероссийского проекта #Мы вместе украшали новогоднюю елку шарами, где собраны пожелания к празднику от юных жителей региона. Таким образом, в рамках акции «Елка желаний» дети смогут получить подарки к Новому году.

- Я волонтер проекта #Мы вместе. Когда со своим напарником наряжал елку, зарядился действительно новогодним настроением. Новый год – такой замечательный праздник, когда исполняются самые заветные мечты», - отметил Ярослав, волонтер проекта #Мы вместе.

Желания у детей самые разные. Четырнадцатилетний Илья мечтает о ноутбуке, тринадцатилетняя Оксана хотела бы попасть в закулисье цирка. Кристина думает о смартфоне, а Игорь мечтает о хоккейной экипировке. «Мы находимся в Правительстве Омской области, наряжаем елку игрушками желаний от юных жителей Омской области. Надеюсь, все детские пожелания будут исполнены в ближайшее время», - поделился волонтер проекта# Мы вместе» Илья.

Акция «Ёлка желаний» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвертый раз. «Ёлка желаний» даёт возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей и, в этом году, семей мобилизованных, а также ребят, которые проживают на вновь присоединённых территориях.

Напомним, ранее Губернатор Омской области снял с елки, установленной в Кремле, три шара с желаниями детей. Анастасия из Запорожской области попросила на Новый год фен-щетку, 4-летняя Майя из Омской области хочет получить в подарок велосипед, а 8-летний Арсен — игрушку-трансформер.

Поучаствовать в исполнении желаний могут как юридические, так и физические лица. Гражданин проходит регистрацию на сайте https://елкажеланий.рф, указывая ФИО и контактные данные, а затем выбирает желание для выполнения с учетом региона. Желания будут исполняться до конца февраля.

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