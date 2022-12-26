Омский НПЗ поделился наработками с Региональной ассоциацией профориентаторов

ОНПЗ «Газпром нефти» провел информационную сессию для специалистов, на которой рассказали о формах работы с молодежью в рамках собственной программы подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ».

Участники ассоциации выказали желание взять на вооружение современные практики предприятия, которые полностью отвечают потребностям производства. Методики ОНПЗ помогут формировать в регионе кадровый потенциал для высокотехнологичных производств.

Заместитель генерального директора Омского НПЗ Маргарита Иванина подчеркивает, что комплексная профориентационная программа включает множество проектов на всех уровнях образования. Она реализуется с 2014 года, в партнерстве с 13 учебными заведениями города.

- Благодаря ей наше предприятие создает в регионе пул высококлассных отраслевых специалистов. Мы заинтересованы во взаимодействии с омскими профориентаторами. Это поможет талантливой омской молодежи осознанно выбрать свое будущее в Омской области, — отметила Маргарита Иванина.

Омский НПЗ каждый год добавляет в практику новые образовательные проекты для развития необходимые отраслевых компетенций. Благодаря этому обеспечивается эффективное взаимодействие между преподавателями, школьниками, студентами и производственниками. Многие участники программы поступают в итоге на базовую кафедру «Газпром нефти» в ОмГТУ.

- Сотрудничество с крупнейшим промышленным предприятием для Региональной ассоциации профориентаторов Омской области очень ценно. Это понимание рынка труда и специфики требований нефтеперерабатывающей отрасли. Те методики, которые использует Омский НПЗ в собственной программе подготовки профессиональных кадров, необходимо включить в целом в региональную систему профориентационной работы. Нужно синхронизировать инженерно-техническую работу с предприятием, — считает ректор Института развития образования Омской области Марина Сейтмухаметова.