Совладелец ТЦ «Омский» планирует выкупить здание бывшего кинотеатра «Сатурн»

Фото: Google maps

Здание бывшего кинотеатра «Сатурн» планирует выкупить совладелец ТЦ «Омский». Проведение электронного аукциона запланировано на 28 декабря.

Начальная стоимость здания оценивается 13,2 млн рублей. Новый владелец может также выкупить за 21,27 млн земельный участок.

На торги заявились две компании: ООО «Ритейл Групп» Евгения Мосунова и ООО «Волгоградская» Ольги Мосуновой. Отметим, что она же владеет долей 18% в ТЦ «Омский».

Если всё состоится и пройдет гладко, то здание в Амуре наконец-то обретет хозяина. Спустя почти лет.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru