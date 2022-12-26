Тренер по тяжелой атлетике Геннадий Пеленев умер на 85 году жизни в Омске

Фото: Минспорта Омской области

В Омске на 85 году жизни умер тренер по тяжелой атлетике Геннадий Пеленев. Об этом сообщает региональное минспорта.

Много лет Пеленев посвятил спортивному клубу «Каучук» завода СК. Благодаря ему в ДК «Химик» был оборудован специализированный зал тяжелой атлетики.

В1993 году прошло первенство России среди юниоров. Геннадий Пеленев был не только организатором, но и главным судьей этих соревнований.

Прощание с выдающимся спортсменом пройдет 27 декабря в 11:00 в храме на ул. Партизанская, 16.

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