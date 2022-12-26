Роспотребнадзор рассказал, чем омичи смогут отравиться за новогодним столом

Специалисты рекомендуют хранить продукты раздельно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как говорится, пили все крепкий алкоголь, а отравились мандаринкой. Но, как оказалось, тенденция к отравлению есть, особенно в новогоднюю ночь. Подробности рассказывает региональное управление Роспотребнадзора.

- В перечень продуктов, которые наиболее часто становятся причиной пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, входят: многокомпонентные салаты, студни, паштеты и заливные блюда, кондитерские изделия с кремом, молочные продукты, рыбная гастрономия, морепродукты, домашние консервы и маринады, алкогольная продукция, - уточняют в ведомстве.

Расстройство желудка происходит из-за содержания в пище возбудителей острых кишечных инфекций. Для профилактики специалисты рекомендуют хранить раздельно мясо, мясо птицы, рыбу, морепродукты и готовые пищевые продукты. Также не стоит много готовить, чтобы потом всю неделю доедать новогодние блюда.

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