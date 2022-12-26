13 субсидируемых маршрутов должны летать из Омского аэропорта в 2023 году

Новые направления откроются в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Омска будут летать 13 субсидируемых маршрутов. Об этом сообщает минтранс.

Так как все направления будут поддерживаться из бюджета регионального правительства, то цена билетов не предполагает «космической» стоимости.

Субсидируемые рейсы по сниженным тарифам в 2023 году будут значиться в расписании:

- «Азимут» 2 раза в неделю будет осуществлять прямые рейсы из Омска в Уфу;

- «КрасАвиа» 3 раза в неделю будет осуществлять прямые рейсы из Омска в Красноярск;

- «Ред Вингс» 3 раза в неделю будет осуществлять прямые рейсы в Екатеринбург, и 2 раза в неделю в Казань и Минеральные Воды;

- «Северный Ветер» 2 раза в неделю будет осуществлять прямые рейсы из Омска в Махачкалу;

- «ЮВТ Аэро» 3 раза в неделю будет осуществлять прямые рейсы в направлениях Абакан и Самара, и 2 раза в неделю в Тобольск;

- «ЮТэйр» 2 раза в неделю будет осуществлять прямые рейсы в Барнаул и Кемерово и 3 раза в неделю в Новокузнецк и Тюмень.

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