Сточные воды топят Старый Кировск в Омске

ЧП на улице Нагорной обсуждали на аппаратном совещании в правительстве.
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
В Омске назрел очередной коммунальный коллапс. Сточные воды топят улицу Нагорную в Старом Кировске. Ситуацию обсуждали на аппаратном совещании вместе с главой региона Александром Бурковым.
По мнению губернатора, в истории нужно разбираться. Люди уже жалуются в соцсетях. Как пояснил и.о.мэра Евгений Фомин, пробы воды уже взяты, коммунальщики продолжают искать первоисточник порыва.
Также Бурков предложил провести проверку социальных учреждений на пожарную безопасность, чтобы исключить повторение трагедии, произошедшей в ночь на 24 декабря в Кемеровской области, где жертвами огня в доме престарелых стали 22 человека.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru