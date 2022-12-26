Сточные воды топят Старый Кировск в Омске

ЧП на улице Нагорной обсуждали на аппаратном совещании в правительстве. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске назрел очередной коммунальный коллапс. Сточные воды топят улицу Нагорную в Старом Кировске. Ситуацию обсуждали на аппаратном совещании вместе с главой региона Александром Бурковым.

По мнению губернатора, в истории нужно разбираться. Люди уже жалуются в соцсетях. Как пояснил и.о.мэра Евгений Фомин, пробы воды уже взяты, коммунальщики продолжают искать первоисточник порыва.

Также Бурков предложил провести проверку социальных учреждений на пожарную безопасность, чтобы исключить повторение трагедии, произошедшей в ночь на 24 декабря в Кемеровской области, где жертвами огня в доме престарелых стали 22 человека.

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