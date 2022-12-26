Омский регоператор с партнерами направили в зону СВО внедорожник

Фото: ООО "Магнит".

Автомобиль повышенной проходимости отправится служить в подшефную 6-ую армию уже на днях. Машина приобретена на средства регионального оператора «Магнит», транспортных перевозчиков мусора и компаний, отвечающих за содержание межмуниципальных полигонов в Омской области.

Фото: ООО "Магнит".

Перед отправлением в зону спецоперации автомобиль загрузили продуктами, теплой одеждой, медицинскими препаратами.

Машина куплена на средства, полученные от нетарифной деятельности. Регоператор и партнеры компании «Магнит» отказались от проведения новогоднего корпоратива и деньги, предназначенные на проведение новогодних мероприятий, направили на поддержку бойцов СВО.

Фото: ООО "Магнит".

«Партнеры компании поддержали наше решение, знаю, что многие омские компании также отказались от корпоративов, а сэкономленные средства направили в фонд помощи армии. Уверен, что в текущей ситуации это самое верное решение, мы должны сплотиться и направить ресурсы на главную задачу. Очень разумно отказаться от ненужных трат и помочь тем, кто нуждается в помощи», - сказал гендиректор компании «Магнит» Карен Егоян.

Сотрудники компании, которых поздравили в официальной обстановке, солидарны с руководством регоператора.