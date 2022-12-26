Мэрия Омска реализует купленные при Фадиной «Луидоры»

Омичи отдают предпочтение более вместительным автобусам. Фото: соцсети

Маловместительные «Луидоры» оказались еще хуже газелек «Некст», которые вызывали негодование у городских властей. Машины, закупленные для городского общественного транспорта, теперь активно реализует мэрия Омска. Подробности истории рассказывает РИА «ОмскИнформ».

Автомобили, закупленные при экс-мэре Оксане Фадиной, оказались невостребованными даже на маршрутах с низким пассажирским потоком. Правда, сегодня кажется, что каждая единица общественного транспорта едет «битком».

Сейчас на балансе у ПАТП №8 числится 90 таких машин. По назначению используются 38 маршруток, в планах дептранса сдать в аренду 30 «луидоров», из них 15 машин уже в аренде у предпринимателя Войтенко.

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