Жители Левобережья останутся без воды 28 декабря из-за ремонта «Омскводоканала»

Вода будет отсутствовать с 10.00 до 23.00 28 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за ремонта «Омскводоканала» 28 декабря без воды останутся жители части Левобережья. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей организации.

С 10.00 до 23.00 часть домов будут отключены от подачи холодного водоснабжения из-за замены запорной арматуры на Конева,6.

Подвоз воды будет организован между домами по адресу: Конева, 6 и 8

Холодного водоснабжения в это время не будет в жилых домах по следующим адресам:

ул. Конева, 6, 8, 8/1, 10, 10/1;

ул. 3-я Енисейская, 28, 28/1, 31;

1-й Тюкалинский проезд, 8.