Жители Левобережья останутся без воды 28 декабря из-за ремонта «Омскводоканала»

Вода будет отсутствовать с 10.00 до 23.00 28 декабря.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Из-за ремонта «Омскводоканала» 28 декабря без воды останутся жители части Левобережья. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей организации.
С 10.00 до 23.00 часть домов будут отключены от подачи холодного водоснабжения из-за замены запорной арматуры на Конева,6.
Подвоз воды будет организован между домами по адресу: Конева, 6 и 8
Холодного водоснабжения в это время не будет в жилых домах по следующим адресам:
ул. Конева, 6, 8, 8/1, 10, 10/1;
ул. 3-я Енисейская, 28, 28/1, 31;
1-й Тюкалинский проезд, 8.