Снег и до -25 градусов ожидается в Омской области до середины недели

Снегопад обоснуется в регионе всего на сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До середины недели в Омской области ожидается снег и до -25 градусов. Прогноз на ближайшие три дня опубликовал Обь-Иртышский метеоцентр.

Понедельник в регионе начнется с понижения температур. Днем хоть и прогнозируется до -6°C, ночью столбик термометра опустится до -22°C. Ветер юго-западный до 10 м/с, без осадков, гололед.

27 декабря днем похолодает до -8°C, но уже пойдет снег. Ночью - 12...- 17°C, местами до -22°C. На дорогах гололедица, туман. Ветер северо-западный 8 м/с.

В среду похолодает еще сильнее ночью. Тогда температура понизится до -25°C. Днем - 13...- 18°C. Небольшой снег и северо-западный ветер установятся на территории региона в середине недели.

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