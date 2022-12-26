«Омский книготорговый дом» продадут с молотка 26 января

Четыре магазина до сих пор работают. Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 января с молотка продадут «Омский книготорговый дом». На аукцион выставлены шесть магазинов.

Все 100% акций, которые сейчас находятся в муниципальной собственности, уйдут в пользу нового владельца. Он получит помещения расположенные по адресам: ул. Красный Путь, д. 80, ул. Волховстроя, д. 90, ул. Волкова, д. 9, ул. Герцена, д. 38, ул. 24-я Северная, д. 165, ул. Б. Хмельницкого, д. 162.

Стоимость лота составит 37,2 млн рублей.

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