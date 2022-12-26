Омич Андрей Костюк возглавил отдел МВД России в Отрадном

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отдел МВД России в Отрадном по городу Москва возглавил омич Андрей Костюк. Об этом сообщает пресс-служба полиции по Северо-Восточному автономного округу столицы.

- Приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве на должность начальника Отдела МВД России по району Отрадное г. Москвы назначен полковник внутренней службы Андрей Костюк, - уточняется в сообщении.

Отметим, что Костюков в 2004 году окончил Омскую академию МВД. Служил в отделе уголовного розыска криминальной милиции УВД №1 ЦАО. Имеет звание полковника внутренней службы.

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