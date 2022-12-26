Архитектор Владислав Вечерский умер на 71 году жизни в Омске

Фото: из открытых интернет-источников

В Омске на 71 году умер архитектор Владислав Вечерский. Об этом сообщили в профессиональном сообществе.

Омича не стало 22 декабря. Церемония прощания пройдет 26 декабря в 14.00 в здании на улице Партизанской, 20.

- Всегда болел душой за дело, интересовался происходящим в жизни, был патриотом омской земли, интересным собеседником, верным другом, заботливым отцом и любящим мужем. Вечная ему память, - написали в омском отделении Союза архитекторов России.

Напомним, что Вечерский долгое время работал главным архитектором Центрального и Советского округов.

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