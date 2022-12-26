Пропавшая Валерия из Омска найдена в магазине на улице Конева

Фото: УМВД России по Омской области

В магазине на улице Конева найдена пропавшая 10-летняя Валерия из Омска. Об этом сообщили в полиции.

Ребенок находится уже дома с родителями. Узнала «потеряшку» одна их покупательниц и написала в чат.

Напомним, что поиски девочки развернулись 25 декабря. В 10:30 она вышла из дома по улице Дмитриева и больше на связь не выходила. К поисковой операции был подключен отряд «Доброспас-Омск».

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