Пропавшая Валерия из Омска найдена в магазине на улице Конева

Фото: УМВД России по Омской области
В магазине на улице Конева найдена пропавшая 10-летняя Валерия из Омска. Об этом сообщили в полиции.
Ребенок находится уже дома с родителями. Узнала «потеряшку» одна их покупательниц и написала в чат.
Напомним, что поиски девочки развернулись 25 декабря. В 10:30 она вышла из дома по улице Дмитриева и больше на связь не выходила. К поисковой операции был подключен отряд «Доброспас-Омск».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru