Начальник УФСИН арендовал землю у мэрии Омска

Землю у мэрии Омска арендовал начальник УФСИН. Итоги электронного аукциона на приобретение участка под строительство индивидуального жилого дома разместили на сайте горадминистрации.

Победителем торгов стал Константин Книс, которому удалось забрать 800 квадратных метров близ 1-го Зеленого проезда в Амурском поселке.

Арендатору придется ежегодно платить по 174 тысячи рублей, пока на территории не появится дом и земля будет приватизирована.

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