Омичам напомнили о технике безопасности при запуске пиротехники

Фото: Евгения ГУСЕВА

В СУ СК РФ по Омской области омичам напомнили правила пользования фейерверками. В частности, пиротехнику запрещено использовать на балконах, рядом с линиями электропередач и на территории объектов культурного наследия. Также омичей попросили не использовать фейерверки с истёкшим сроком годности или имеющие механические повреждения. - Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в новогодние и рождественские праздники, — сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

Также омичам напомнили, что петарды запрещено бросать в людей и животных, взрывать их в бутылках или банках или бросать в огонь. К зажжённому пиротехническому изделию запрещено подходить ближе, чем на 5-6 метров.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru