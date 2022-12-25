Омским больницам выделили еще 24 автомобиля

Фото: минздрав Омской области.

Омскому минздраву на новой рабочей неделе вручат ключи от 24 новых автомобилей. Автопарк медучреждений пополнится пятью УАЗами для посещения врачами пациентов на дому, еще одиннадцатью УАЗами и восемью ГАЗелями «скорой помощи».

Вручение ключей запланировано на ближайший понедельник. При этом этой осенью омские ЦРБ получили 98 новых современных машин. Ранее губернатор области подчеркивал, что важно, чтобы каждый человек вне зависимости от того, живет он в городе, райцентре или небольшой деревне, мог в случае необходимости оперативно добраться до больницы или столь же оперативно получить помощь на дому.

Автомобили выделены в рамках программы модернизации здравоохранения в регионе.

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