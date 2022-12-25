Омская мэрия вызвала полицию на проверку платной горки в Амурском поселке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти выходные в омских пабликах появились возмущенные отзывы омичей по поводу установки платной горки в микрорайоне Амур-2. Некий предприниматель установил там деревянную горку и за катание берет с горожан плату в размере 100 рублей. При этом одна из женщин сообщила, что горка платная, но при этом ведет прямо в столб, что может быть опасным при спуске.

- Земельный участок, на котором расположена горка, находится в аренде у ГК «Стройбетон», в подобных случаях администрация округа не выдает разрешения на установку конструкций, так как это территория третьих лиц. Специалисты окружной администрации направили информацию в отдел полиции 11, сотрудники которого выехали на территорию для проведения проверки, по состоянию на 19.00 часов 24 декабря доступ на горку был ограничен, - впоследствии прокомментировали ситуацию в мэрии Омска.

Сейчас администрация округа держит вопрос на контроле, выясняется правомерность размещения горки и осуществление предпринимательской деятельности.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru