В омском аэропорту снова задержали пять авиарейсов

Фото: соцсети.

Снова омский аэропорт имени Карбышева сообщил о задержке, причем сразу нескольких авиарейсов.

Так был задержан рейс, прибывающий из Сургута ЮТ9813 авиакомпании «Ютэйр». Со сдвигом по времени состоялось прибытие двух рейсов компании «ЮВТ АЭРО» ЮВ222 из Абакана и ЮВ266 из Иркутска. В связи с тем, что борт из Иркутска и борт из Абакана прибудут в Омск с опозданием, вылет этих рейсов в обратном направлении также задержится.

В Абакан пассажиры отправятся в 14:50 вместо 12:34, а в Иркутск в 19:40 вместо 18:05. Напомним, ранее прокуратура уже инициировала проверку по поводу задержки вылетов рейсов авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Один из рейсов был задержан на сутки.

А накануне омские пассажиры больше 15 часов ждали вылета в Тайланд.

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