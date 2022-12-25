Горевшему в мае омскому Называевску выделили свыше 2 миллионов рублей

Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Омский вице-губернатор Валерий Бойко подписал постановление о выделении 2,1 млн рублей из областного резервного фонда городу Называевску. Средства направят на строительство противопожарной полосы - рва и отвала. Будущие работы связаны с сильнейшим пожаром Называевске весной этого года. Противопожарный объект обустроят на заболоченных участках города - в юго-восточной и северной его частях. Расходы эти в постановлении названы непредвиденными.

Крупнейший за всю историю города пожар произошел 6 мая и уничтожил 97 частных и многоквартирных жилых домов. По факту него завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, где подозреваемыми стали мэр Виктор Лупинос и начальник электросетей Евгений Шаламов. Вскоре над должностными лицами города начнется суд.

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