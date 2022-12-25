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НовостиОбщество25 декабря 2022 8:19

Полковник из Омска возглавил отдел московской полиции

Полицейский по фамилии Костюк назначен руководителем отдела в Отрадном
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский полицейский с 15 декабря возглавил один из отделов в столице. Полиция по Северо-Восточному автономного округу Москвы сообщает о назначении нового руководителя Отдела МВД по району Отрадное.

40-летний полковник родился в Омске. В 2004 году окончил местную академию МВД. Служил в Отделе уголовного розыска криминальной милиции УВД № 1 в Омске.

При этом начальник московского УВД по СВАО генерал-майор полиции Константин Строганов отметил, у нового руководителя большой управленческий опыт. Вскоре новому руководителю придется справляться с задачами и направлениями в работе, обозначенными новым начальством.