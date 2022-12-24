Допсекция появилась у светофора на пересечении Гусарова, Фрунзе и Булатова в Омске

Изменение работы светофора должны обезопасить пешеходов и увеличить пропускную способность автомобилей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске на перекрестке Гусарова, Фрунзе и Булатова у светофора появилась дополнительная секция. Об этом сообщают в департаменте транспорта.

Изменения коснутся тех, кто поворачивает с Гусарова на Фрунзенский мост. Это позволит обезопасить движение пешеходов и сохранить пропускную способность автомобилей.

На перекрёстке установлен дорожный знак, разрешающий выполнение поворота налево с улицы Гусарова с двух полос при движении в сторону моста имени 60-летия Победы.

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