Большая горка на Кемеровской в Омске открылась в техническом режиме

Катание на горке будет бесплатным. Фото: Эдуард Абрамов

В техническом режиме открылась большая горка на улице Кемеровская в Омске. Об этом сообщает «Новый Омск».

Территория развлечений располагается в самой южной части ПКиО «Зеленый остров». Прокатиться там можно бесплатно, либо за деньги взять на прокат тюбинг.

- Помимо бесплатной горки будет платный тюбинг парк, где будет две снежных трассы с поворотами - этот парк платный, для детей от трех лет, - рассказал спортивный директор Ride Никита Гладкий.

Само открытие тюбинг-парка запланировано на 28 декабря.

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