В Омске объединили два колледжа

Колледж расположен в Амурском поселке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работу двух среднеобразовательных учреждений оптимизировали в Омске. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

С 23 декабря 2022 года Омский областной колледж культуры и искусства объединен с Омским колледжем библиотечно-информационных технологий.

Организация будет работать на улице 30-я Северная, 70. Это решение было принято еще весной этого года в областном правительстве.

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