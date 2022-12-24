В Омске объединили два колледжа

Колледж расположен в Амурском поселке.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Работу двух среднеобразовательных учреждений оптимизировали в Омске. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
С 23 декабря 2022 года Омский областной колледж культуры и искусства объединен с Омским колледжем библиотечно-информационных технологий.
Организация будет работать на улице 30-я Северная, 70. Это решение было принято еще весной этого года в областном правительстве.
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