Губернатора Буркова ознакомили с планом развития военного аэродрома Омск-Северный

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Военный аэродром Омск-Северный в Чкаловском посёлке находится в ведении Министерства обороны РФ, эксплуатируется военно-транспортной авиацией Воздушно-космических сил РФ. Аэродромный комплекс является объектом стратегической важности. Вопросы его развития обсуждались сегодня на встрече Губернатора Омской области Александра Буркова и генерал-майора Руслана Феткулина, возглавляющего штаб военно-транспортной авиации ВКС РФ.

- Для нашего Омского военного гарнизона этот объект имеет важное значение. Аэродром Северный – второй наш аэропорт на территории региона. Ваша авиация используется в том числе для подготовки десантников 242 Учебного центра ВДВ России, выполнения тренировочных мероприятий. Мы готовы к обсуждению рабочих вопросов и нашего дальнейшего взаимодействия, - отметил Александр Бурков.

Начальник штаба военно-транспортной авиации ВКС РФ Руслан Феткулин поблагодарил Губернатора за оказываемое регионом содействие и поддержку, а также рассказал, что планирует командование Воздушно-космических сил РФ в части развития военного аэродромного комплекса в Омске.