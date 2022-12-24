В Омске родителей просят срочно оплатить детские сады

С 1 января 2023 года изменятся реквизиты оплаты. Фото: ИВАНОВА Диана

Срочно оплатить детские сады просят родителей юных воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Сообщения начали появляться в родительских чатах.

Сообщения о внесении оплаты до конца года начали появляться 23 декабря. Объясняется такая спешка тем, что с 1 января изменятся реквизиты.

- За декабрь оплатить в декабре, с 01.01.2023, не оплатившие в декабре ждут информацию о новых реквизитах для зачисления родительской платы на счет ДОУ, - гласит сообщение.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru