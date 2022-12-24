Называевск победил в VII Всероссийском конкурсе благоустройства

Реализация рассчитана до 2024 года. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел церемонию награждения победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Одним из победителей в категории «Малые города» стал проект «Исторический парк «Сибирский посад», созданный для развития центра Называевска.

Территория содержит две функциональные зоны: пешеходную зону (привокзальная площадь) и зону массовых мероприятий (парк). В проекте предусмотрены детские игровые комплексы и зоны для чтения, велодорожка с парковками и сервисными станциями, установка малых архитектурных форм, устройство тротуаров и обеспечение подъездных путей к общественным зданиям.

Изюминка проекта — входная группа, которая имеет образ железнодорожного состава поезда, состоящего из разных вагонов, внутри которых — сквозная пешеходная дорожка и места для отдыха. На реализацию проекта в 2023-2024 годах будет выделено 106,8 млн рублей, из них 80 млн рублей — средства федерального гранта.

В этом году в конкурсе приняло участие 194 проекта из 65 регионов. Победителями признаны 80 проектов, в том числе проект города Называевска.

Напомним, что в апреле 2022 года в Называевске из-за замыкания электросетей сгорела целая улица с сотней домов.

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