Омская мэрия утверждает, что 15-метровую ель в Амурском поселке спили законно

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Накануне мэрия Омска прокомментировала ситуацию со сном 15-метровой в Амурском поселке.

В горадминистрации считают, что все управляющая компания провела компенсационную высадку деревьев в соответствии с законом.

- Сотрудниками управляющей компании была проведена компенсационная высадка деревьев в 2022 году, о чем в ноябре информация была предоставлена в окружную комиссию по сносу и обрезке зеленых насаждений. После чего окружная комиссия выдала разрешение на снос елей, расположенных по адресу улица 21-я Амурская, дом 11, - пояснили в мэрии.

Напомним, ранее жители пятиэтажки пожаловались на управляющую компанию «Жилищник-3», генеральным директором которой является депутат-единорос омского Горсовета Алексей Русавский. Организация спилила 60-летнее дерево без их ведома. На что Русавский заявил, что жители дома на собрании собственников жилья дали на это согласие. Однако жители утверждают, что никто ни о чем не спрашивал. Предоставить документ депутат не смог.

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