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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:03

В Омске сегодня вечером пробки на дорогах достигли 10 баллов

Заторы наблюдаются на центральных магистралях
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Что стало причиной заторов, пока неизвестно. Вероятно, омичи собрались на новогодний шопинг.

Что стало причиной заторов, пока неизвестно. Вероятно, омичи собрались на новогодний шопинг.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 23 декабря, около 17:00 пробки достигли небывалых 10 баллов. Настолько сложной дорожной ситуации в городе не было давно.

По данным сервиса Яндекс.Карты, заторы наблюдаются на улицах Герцена, Жукова, Булатова, Гагарина, Красный Пути, Октябрьской, Масленникова, Шебалдина и проспекте Карла Маркса.

Движение также затруднено на Юбилейном, Комсомольском, Фрунзенском и Октябрьском мостах. На Ленинградском мосту пробка в сторону центра.

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