В Омске сегодня вечером пробки на дорогах достигли 10 баллов

Что стало причиной заторов, пока неизвестно. Вероятно, омичи собрались на новогодний шопинг. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 23 декабря, около 17:00 пробки достигли небывалых 10 баллов. Настолько сложной дорожной ситуации в городе не было давно.

По данным сервиса Яндекс.Карты, заторы наблюдаются на улицах Герцена, Жукова, Булатова, Гагарина, Красный Пути, Октябрьской, Масленникова, Шебалдина и проспекте Карла Маркса.

Движение также затруднено на Юбилейном, Комсомольском, Фрунзенском и Октябрьском мостах. На Ленинградском мосту пробка в сторону центра.

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