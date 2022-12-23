В Омске сегодня вечером пробки на дорогах достигли 10 баллов

Что стало причиной заторов, пока неизвестно. Вероятно, омичи собрались на новогодний шопинг.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Сегодня, 23 декабря, около 17:00 пробки достигли небывалых 10 баллов. Настолько сложной дорожной ситуации в городе не было давно.
По данным сервиса Яндекс.Карты, заторы наблюдаются на улицах Герцена, Жукова, Булатова, Гагарина, Красный Пути, Октябрьской, Масленникова, Шебалдина и проспекте Карла Маркса.
Движение также затруднено на Юбилейном, Комсомольском, Фрунзенском и Октябрьском мостах. На Ленинградском мосту пробка в сторону центра.
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