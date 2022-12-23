В Омске иномарка сбила на смерть пенсионера, решившего перейти дорогу на красный

Все обстоятельства и причины трагедии правоохранители установят в ходе проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в 08:10 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

По предварительной версии, 37-летня женщина за рулем кроссовера «Тойота Хайлендер» на пересечение улиц 21 Амурской и 33-й Северной сбила 66-летнего пенсионера, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переход на красный.

Мужчину с травмами доставили в больницу, где он и скончался.

Полицейские проводят проверку, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства трагедии.

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