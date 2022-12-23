В Омске на улицах стало меньше маршруток из-за болезни водителей

Фото: 2gis

В Омске у частных перевозчиков начались проблемы с выпуском транспорта на маршруты из-за того, что водители начали массово уходить на больничные.

Особенно остро данная проблема стоит у «Омского транспортного союза», являющегося одним из крупнейших частных перевозчиков (маршруты №20, 51,59, 64, 73 и др.). Там на больничном находятся 20% водителей.

- На сегодняшний день около 20% - невыход по больничным. Ничего с этим не сделать, потому что на автопилоте автобус пока не едет, - приводит слова президента Николая Артемьева НГС55.

Ранее о схожих проблемах с муниципальным транспортом заявлял вице-мэр Владимир Куприянов. По его словам, из-за вспышки ОРВИ и гриппа на улицы Омска не выходит до 10% подвижного состава.

Напомним, растущая заболеваемость ОРВИ и гриппом в Омской области спровоцировала закрытие на карантин более 1,5 тысяч школьных классов и около 200 детсадовских групп. Полностью приостановили учебный и воспитательный процесс 27 школ и 15 садиков.

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