Омские дорожники усиленно готовятся к снегопадам

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Омские дорожники готовятся к снегопаду, который пройдет сегодня во второй половине дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На улицы города уже вышли 220 единиц спецтехники и свыше 240 рабочих УДХБ. При необходимости к уборке подключат дополнительную технику.

Сейчас дорожники обрабатывают проезжую часть песко-соляной смесью для предотвращения гололеда, вывозят снег, очищают пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта, подходы к переходам и санплощадки в частном секторе.

Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные ожидается снежная погода, поэтому дорожники продолжат уборку омских улиц и в субботу, и воскресенье. По планам на магистрали выйдет до 200 единиц техники.

Напомним, в Омске в эти выходные резко потеплеет до 0 градусов.

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