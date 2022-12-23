«Росводоканал Омск»: время передать показания

Ежемесячно поставщику ресурса поступают данные по 385 тысячам лицевых счетов, 60% из них – передаются клиентами предприятия дистанционными способами.

«Мы предлагаем одиннадцать разных способов передачи данных, и наши потребители могут выбирать для себя наиболее удобные. Можно сделать это очно, посетив офисы предприятия, можно заочно, за пару минут со смартфона или компьютера. Хочу обратить внимание, что важно передавать показания приборов учета не только холодной, но и горячей воды. Эти данные необходимы для того, чтобы корректно начислить услугу водоотведения», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

За пару минут можно передать данные следующими способами:

Способ первый – мобильное приложение «РВК.Услуги»

Устанавливаем приложение на телефон. Привязываем лицевой счет. Удобно, что можно привязать несколько лицевых счетов и, например, передавать показания за пожилых родителей. В приложении можно видеть начисления и оплаты, можно оплатить квитанцию, или заказать другие услуги.

Способ второй – отправить через сайт без регистрации.

Заходим на сайт, нажимаем на кнопку «Передать показания». На открывшейся странице вводим номер лицевого счета, номер квартиры или комнаты и символы с картинки, переходим на страницу, где указаны номера и место установки счетчиков, срок их поверки и предыдущие показания. Вводим текущие показания в соответствующие поля и нажимаем кнопку «Отправить показания».

Способ третий – продиктовать голосовому роботу.

Набираем номер 39-51-00, называем цифры лицевого счета, подтверждаем адрес и место установки приборов учета, диктуем показания (четко называем однозначные или двузначные цифры). Голосовой робот работает круглосуточно, без обеда и выходных. За один звонок можно передать данные сразу двум поставщикам: в омский водоканал и АО «Омск РТС».

Способ четвертый - направить данные по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru.

Записываем через пробел номер лицевого счета, номера счетчиков холодной и горячей воды и показания потребленного ресурса. Отправляем письмо с данными.

Способ пятый - отправить SMS на номер 8-903-767-28-90.

Данные те же, что и в электронном: номер лицевого счета, номера счетчиков холодной и горячей воды, показания. Записываем данные через пробел. Можно создать шаблон SMS на телефоне родителей, старших родственников и они будут только исправлять текущие значения приборов учета.

Способ шестой – личный кабинет

Все пользователи личного кабинета на сайте компании могут направлять данные там.

Способ седьмой – по многоканальным телефонам.

С 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, можно передать показания счетчиков по номерам 53-00-11 и 8-800-381-7777.

Переданные до 25 числа (включительно) показания приборов учета будут отражены в квитанциях за декабрь, потребители получат их в электронном виде в конце декабря, а на бумажном носителе - в январе следующего года. Показания, поступившие в последние дни месяца, компания укажет в платежных документах за январь.