В Омске сегодня впервые с 2019 года состоится Губернаторский кадетский бал

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске сегодня, 23 декабря, после двухлетнего перерыва пройдет Губернаторский кадетский бал.

Мероприятие в лучших традициях императорских балов состоится сегодня в 17:00 в Зале органной и камерной музыки Омской филармонии.

Кадеты и парнерши будут танцевать в классических нарядах полонез, мазурку, польку вальс, менуэт и падеграс. Для них выступят Омский академический симфонический оркестр, Духовой оркестр Кадетского корпуса, а также солисты филармонии.

Отметим, последний раз кадетский бал проходил в Омске в 2019 году. В последующие два года он был отменен из-за коронавирусных ограничений.

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