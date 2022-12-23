Плодотворное сотрудничество: ОмГПУ и омское «Знание» реализовали 5 крупных совместных проектов в 2022 году

Омский педагогический университет в 2022 году стал главным соорганизатором проектов омского отделения Российского общества «Знание». С 2020 года председателем регионального отделения стала проректор по учебной работе ОмГПУ Наталья Макарова, а в 2021 году в главном корпусе ОмГПУ открылась площадка регионального отделения «Знания», и совместных просветительских мероприятий университета и общества стало ещё больше.

«Нужно показать всем, а прежде всего молодым людям, как много удивительного нас окружает, каких успехов добились наши ученые. Также необходимо донести реальные факты, разоблачить попытки фальсификации истории, создать интерес к науке, культуре, нашему общему прошлому», – обозначила основную цель сотрудничества Наталья Макарова.

В мае этого года в ОмГПУ состоялся просветительский форум «Новые горизонты». Более 80 студентов стали участниками мастер-классов по финансовой грамотности и психологической поддержке.

Кроме того, более 30 преподавателей и сотрудников Омского педагогического стали спикерами в рамках акции «Поделись своим знанием. Новые горизонты». С 1 по 9 сентября на разных площадках Омска проходили образовательно-просветительские занятия в сфере образования, культуры, спорта, экономики, права, технологий, бизнес-индустрии и коммерческого сектора. Спикеры наглядно и доступно представили школьникам и студентам сложные научные концепции и теории, а также поделились с ними профессиональным и личным опытом в выбранном направлении.

21 и 22 ноября в Омском педагогическом университете на площадке регионального отделения «Знания» проходил региональный этап всероссийского конкурса «Лига Лекторов». В этом году этот этап конкурса был проведен впервые. 16 лекторов из Омска и Омской области выступили с тематическими лекциями по разным направлениям: экология, благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера, бизнес, спорт и здоровый образ жизни. За звание лучшего лектора боролись инженеры, управленцы, преподаватели, кандидаты наук, профессора, аспиранты и студенты. В январе 2023 года стартует онлайн-этап, в марте во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле – финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание».

17 декабря в ОмГПУ прошла профильная смена «Университет будущего учителя», участниками которой стали омские школьники, ученики психолого-педагогических классов и ассистенты педагогов в проекте «Будущий учитель – учитель будущего». Специалисты Центра управления регионом рассказали школьникам, как делать качественный контент в социальных сетях.

«К 2024 году в России откроются 5 тысяч психолого-педагогических классов. Это значимый федеральный проект, направленный на популяризацию педагогических профессий. Ещё в школе ученики профильных классов становятся волонтёрами, руководителями проектов, организаторами игр, вожатыми, ассистентами учителей, воспитателей и классных руководителей. Также ребята могут попробовать себя в роли создателей образовательного контента в соцсетях. Такая возможность открывается перед участниками „Университета будущего учителя”», – подчеркнула Наталья Макарова.

Помимо этого, в число проектов Омского отделения общества «Знание» вошёл научно-популярный краеведческий лекторий в областной библиотеке им. Пушкина. Так, 270 омичей встретились с омскими историками, краеведами, филологами и культурологами и узнали больше о родном регионе.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.