Маргарита Анофриева, 12 лет, «Подземное искусство», БОУ ДО «ДШИ № 21» города Омска.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как применят работы участников «Омской линии». Всего 521 заявка поступила в нынешнем году на конкурс социальной рекламы «Омская линия», проводимый мэрией.

Жюри, в состав которого входят эксперты в области рекламы, связей с общественностью, журналисты, деятели культуры и искусства, выбрали 38 лучших работ. Торжественная церемония награждения прошла накануне в молодежном пространстве «306 квадратов». Помимо дипломов и подарков ребята получили на память открытки со своими работами.

- Наши дети высказали свое мнение о жизни, семье и дружбе, родном городе и стране — в самых разных изобразительных формах. В дальнейшем, с разрешения юных авторов, открытки с их работами будут тиражироваться и использоваться в рамках мероприятий мэрии. — Отметил Сергей Шелест — Первая партия почтовых карточек с рисунками и теплыми пожеланиями в начале января отправится в зону проведения СВО вместе с очередным гуманитарным грузом.

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