В Омске сегодня откроют главную городскую елку

Так 21 декабря выглядела главная городская елка у Омского цирка Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске сегодня, 23 декабря, в 16:00 часов на площади перед цирком состоится торжественное открытие главное городской елки.

С 16:00 до 17:00 на площади у Омского цирка маленьких горожан ждет множество конкурсов и игр. В 17:00 начнется спектакль «Сказ о том, как силы Сибири Новый год спасли», сценарий которого был написан специального к данному мероприятию.

Напомним, «КП-Омск» ранее писала, куда омичи могут сходить со своими детьми в новогодние праздники.

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