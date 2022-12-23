За 2022 год только 20% омичей повысили заработную плату

Раннее Омскстат заявлял, что средняя зарплата в регионе составляет 31 тысячу рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Портал поиска вакансий hh.ru выяснил, как изменились заработные платы жителей Омской области за год.

Согласно данным опроса, зарплата выросла в уходящем 2022 году выросла лишь у 18% омичей. Среди тех, кто стал получать больше, оказались представили сферы добычи сырья (26%), специалисты по закупкам (25%), работники IT-сферы (22%) и служащие банков (21%).

Есть те, кому на обороту понизили зарплату. Среди работающих жителей региона таких 21%. Сильнее всего доходы упали у представителей автобизнеса (35%) и сферы продаж (31%).

При этом 40% опрошенных заявили, что размер их заработной платы в 2022 году не изменился.

Напомним, согласно данным Омскстата, средняя заработная плата в регионе составляет 31 тысячу рублей. Ранее омичи рассказали, что для полного счастья им необходимо 175 тысяч рублей ежемесячно.

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