99% омских одиннадцатиклассников успешно сдали итоговое сочинение

В этом году ровно половина школьников выбрали темы из раздела «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области 99% выпускников школ сдали получили «зачет» за итоговое сочинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.

В основной срок 7 декабря 2022 года сочинение написали 7 751 одиннадцатиклассников. Им на выбор было предложено шесть тем - по две из каждого раздела закрытого банка тем.

В этом году ровно половина школьников выбрали темы из раздела «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека».

Почти 37% выпускников написали сочинение по темам из раздела «Природа и культура в жизни человека». Еще 13% - «Семья, общество, Отечество в жизни человека».

Напомним, успешная сдача итогового декабрьского сочинения - одно из условий допуска выпускников 11 классов к ЕГЭ. Все, кто получил «незачет», не смог его написать по разным причинам или был удален за нарушение порядка, будут его писать в дополнительные сроки - 1 февраля и 3 мая 2023 года.

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