В ОмГАУ прошло межвузовское научно-интеллектуальное мероприятие «Научный баттл»

Цель проведения данного мероприятия – развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, популяризация научных достижений среди молодёжи.

Организаторами баттла выступили Совет молодых учёных, Студенческое научное объединение, научно-исследовательское управление Омского ГАУ. В мероприятии приняли участие представители 4-х вузов г. Омска: Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Омский государственный педагогический университет, Омский государственный университет путей сообщения и Омский государственный медицинский университет.

Участников команд поддерживали их болельщики.

Научный баттл оценивали члены жюри – представили вузов-участников:

Председатель жюри, проректор по научной работе Омского ГАУ, кандидат экономических наук, доцент Новиков Юрий Иванович.

Руководитель стратегического проекта «Студенческая наука», координатор СНО ОмГПУ, заместитель декана факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма, кандидат экономических наук, доцент Гешко Олеся Александровна.

Заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии ОмГМУ, доктор медицинских наук, доцент Храмых Татьяна Петровна.

Начальник сектора научно-исследовательской работы студентов и молодых учёных ОмГУПС, куратор СНО ОмГУПС Евсеев Алексей Анатольевич.

Мероприятие состояло из трех конкурсов:

1) «Научный эксперимент» (домашнее задание).

Во время этого конкурса участники команд продемонстрировали свои знания, умения и навыки в проведении научного эксперимента. Команда ОмГМУ продемонстрировала определение группы крови и резус-фактора в режиме реального времени. Омский ГАУ показал процесс получения инновационного фиолетового хлеба. Обучающиеся ОмГПУ представили результаты эксперимента по выявлению условных рефлексов у человека. Завершил конкурс эксперимент с электрическим током от команды ОмГУПСа.

2) «Научное командное состязание» (импровизация).

В ходе конкурса командам необходимо было придумать модель / продукт / разработку будущего по одной из предложенных тем:

- лекарство будущего;

- еда будущего;

- транспорт будущего;

- образование будущего.

Все предложенные разработки команд оказались очень интересными и актуальными.

3) Финальный конкурс был проведён в необычной форме – «Научный стендап» (домашнее задание).

Представители команд рассказали о своих исследованиях, включив в выступление элементы самоиронии и юмора. Конкурс прошёл в лёгкой, весёлой атмосфере.

По итогам научного баттла места распределились следующим образом:

1 место – команда Омского ГАУ;

2 место – команда ОмГМУ;

3 место – команда ОмГУПС.

Специальный «Приз зрительских симпатий» получила команда ОмГПУ.

В конце мероприятия участники команд и члены жюри с большим удовольствием поделились впечатлениями о проведённых конкурсах.

Таким образом, нестандартный формат проведения научного состязания позволил продемонстрировать современную науку с новой, более неформальной и творческой стороны.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.