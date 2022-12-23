Пенсии и пособия омичам выдадут до 30 декабря

Выдача пенсий в почтовых отделениях начнется с 3 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 30 декабря 2022 года омичам выдадут пенсии и пособия, которые ежемесячно выплачиваются графику 9-го и 16-го числа. Об этом сообщают в Социальном фонде России.

Пособия на детей также придут до новогодних каникул. Такая мера касается всех тех, кто получает социальную поддержку от государства на банковскую карту.

Выдача средств через отделения почтовой связи начнется, как всегда, с 3 января. В отдельных населенных пунктах, в зависимости от режима работы отделений, – со 2 января. За выходные и праздничные дни 7-8 января доставка произойдет 5-6 января.

Важно отметить, что январские выплаты придут уже в проиндексированном размере, независимо от даты доставки.

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